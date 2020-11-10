Кулеба: Виросло покоління артменеджерів, які готові займатися культурною дипломатією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ставить завдання у просуванні України у світі методами культурної дипломатії не замикатися певним колом світових столиць, а відкривати нові географічні обрії.

Про це він заявив на відкритті Міжнародного онлайн-форуму культурної дипломатії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я ставлю завдання в Міністерстві закордонних справ не замикатися виключно на добре відомих і зрозумілих нам країнах. Безумовно, одразу хочеться щось провести в Парижі, хочеться щось зробити у Варшаві, поїхати в Нью-Йорк - це все зрозумілі і правильні речі, але світ набагато більший, і інтереси України набагато ширші. Тому, коли ми говоримо про культурну дипломатію, ми маємо відкривати нові географічні обрії і йти в ті країни, які, можливо, не вважаємо самоочевидними, але де нам потрібно інструментами м'якої сили зміцнювати наші позиції. Тому давайте думати ширше і бачити всю картину світу", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що в Україні вже є інституційна база культурної дипломатії. Зокрема, в МЗС сформувалася культура займатися цим напрямом відповідно до кращих світових практик, створено Український інститут, виросло покоління артменеджерів, які готові займатися культурною дипломатією і знають, як це робиться, є політична підтримка такої діяльності на найвищому рівні.

"Тобто, умовно кажучи, вертикаль побудована, і від нас тепер очікуються дві речі: перша - це нові сенси, нові наративи, які ми будемо просувати щодо України у світі; друга - нові яскраві проєкти, якими ми будемо дивувати світ і м'якою силою культури впливати на уявлення про Україну і на ставлення до України в різних країнах світу", - зауважив міністр.

Він додав, що справжнє мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб у загальних рамках, які створюються для просування України, таргетувати відповідні країни як особливі аудиторії зі специфічними сприйняттям і потребами.

Кулеба також спрогнозував, що у 2021 році для реалізації проєктів доведеться спиратися на онлайн-інструменти.

"Але я закликаю дивитися в принципі на онлайн-простір як на окремий сегмент, в якому ми маємо розгорнути повноцінну діяльність. Окрім фізичних виставок, проєктів, на які люди мають прийти, ми також маємо концептуалізувати і ефективно використовувати не як доповнення до офлайн-простору, не як його заміну, а як повноцінний простір, де Україна має нарощувати свою присутність", - підкреслив очільник МЗС.

Міжнародний форум культурної дипломатії організований Українським інститутом у співпраці з Міністерством закордонних справ України. У заході беруть участь представники органів виконавчої влади, профільних комітетів Верховної Ради, посольств, міжнародних організацій, культурних інституцій, освітніх установ та аналітичних центрів.