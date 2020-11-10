Культурній дипломатії необхідна підтримка українського бізнесу - Кулеба

Українські дипломати та вітчизняні бізнесмени, зацікавлені у виході на ринки певних країн, мають стати найкращими союзниками у просуванні України у світі методами культурної дипломатії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відкритті Міжнародного онлайнфоруму культурної дипломатії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Безумовно, не буває дешевої зовнішньої політики і не буває дешевої культурної дипломатії. Щось ми будемо фінансувати з бюджету, і дуже хотілося б, щоб цей бюджет з року в рік зростав, а інституції, насамперед Український інститут, ефективно ним розпоряджалися і показували, що ми дійсно витрачаємо гроші з користю. Але також нам потрібно залучати бізнес, насамперед експортерів, українські компанії, як беруть участь у світовій торгівлі і зацікавлені в ринках конкретних країн, які мають рука в руку з нами просуватися на цих ринках і в цих країнах», - сказав Кулеба.

Він додав, що українські дипломати та вітчизняні бізнесмени є у цьому «найкращими союзниками», тому одним з пріоритетів має стати взаємодія з умовними благодійниками і розвиток форматів співробітництва з ними.

Міжнародний форум культурної дипломатії організований Українським інститутом у співпраці з Міністерством закордонних справ України. У форумі беруть участь представники органів виконавчої влади, профільних комітетів Верховної Ради України, посольств, міжнародних організацій, культурних інституцій, освітніх установ та аналітичних центрів.