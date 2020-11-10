Зеленський поговорив із Меркель про «Норманді»

Україна вдячна Німеччині та Франції за підтримку мирних ініціатив, і переговори у нормандському форматі необхідно продовжувати.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Твіттері після розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє Укрінформ.

"Був радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччині та Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в N4. Бажаю німецькому народу сил для подолання COVID-19", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що відеозустріч радників лідерів Нормандської четвірки має відбутися 13 листопада.