Законопроєкт Разумкова про е-декларування Рада може розглянути 17 листопада

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, відхиливши при цьому альтернативний до нього проєкт №4304-1.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин (фракція партії «Голос») за результатами засідання комітету.

«Щодо законопроєкту спікера (№4304 – ред.), то було запропоновано прийняти за основу та в цілому. Але якщо зал визначиться доопрацювати, що було би цілком логічним, зважаючи на юридичні неточності у формулюваннях, то треба йти за 116-ю статтею Регламенту: дати можливість фактично переписати норми. Зокрема, за пропозицією “Голосу”, варто було би замінити слова “відновити норми”, які скасував Конституційний суд, на “викласти у наступній редакції”, тим самим захистивши законопроєкт. Відповідно, законопроєкт спікера може розглядатися вже у вівторок, 17 листопада,» – зазначив парламентар.

Водночас він уточнив, що антикорупційний комітет відхилив законопроєкт №4304-1, внесений членом фракції «Слуга народу» Олександром Дубінським як альтернативний до проєкту №4304, одним зі співавторів якого виступи Глова ВР Дмитро Разумков.

«Профільний комітет зауважив, що пан Дубінський пропонує фактично вивести суддів з-під усього антикорупційного законодавства, власне, у законопроєкті так і написано, що на суддів не поширюється дія цієї законодавчої сфери. Відповідно, так само є й друга нелогічна пропозиція: передати Державній судовій адміністрації повноваження контролю за декларуванням, тобто суто адміністративному органу, який таких функцій, звісно, немає. І тут уже законопроєкт уже суперечить навіть сам собі: спочатку взагалі виводить суддів з-під будь-яких норм антикорупційного законодавства, а потім регламентує, як варто їх перевіряти, хоча перевіряти неможливо,» – пояснив Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК на отримання від органів влади інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.

Враховуючи правову позицію Конституційного суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

Рада планувала під час засідання 5 листопада ухвалити законопроєкт №4304. Проте зважаючи на внесення альтернативного проєкту №4304-1, розгляд обох документів перенесли на пленерний тиждень упродовж 17-20 листопада.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.