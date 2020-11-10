Конституційна криза: Корнієнко очікує «поправкового спаму» до законопроєктів

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко очікує "поправковий спам" від народних депутатів-авторів подань до КСУ під час ухвалення у Верховній Раді законопроєктів щодо вирішення конституційної кризи.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку Корнієнко висловив на брифінгу.

"Щодо законів – є кілька законів. Я думаю, що один з тих законів, які більш правильно виписані з точки зору юридичної техніки і більш загальні, такі як закон Совгирі й Веніславського так званий (законопроєкт №4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України", - ред.). У нього є шанс на прийняття. Єдине, там, на жаль, можливо не вийде прийняти в цілому і між першим і другим читанням. Ми очікуємо "поправковий спам" від тих колег, які вносять подання в Конституційний Суд. Я думаю, що вони будуть "поправковим спамом", на жаль, займатися", - сказав Корнієнко.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, у свою чергу, не виключає, що для розв'язання конституційної кризи Рада напрацює законопроєкт, який включатиме пропозиції вже кількох внесених проєктів.

"Може бути на комітеті проголосований якийсь законопроєкт під маркою "д" – доопрацьований депутатами. Це може бути якась сублімація декількох законопроєктів, і ми будемо мати ще новий законопроєкт. Це теж такий імовірний сценарій. У будь-якому разі, просто так зробити вигляд, що щось було і потім так воно залишилось, - так не буде. Буде якесь рішення парламентом ухвалене. Яке саме рішення – це і є предмет парламентської дискусії", - зазначив Арахамія.

Окрім того, Корнієнко зауважив, що законопроєкт Президента "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№4288), яким пропонується припинити повноваження чинного складу КС, поки не розглядався профільним комітетом.

"Наскільки нам відомо, зараз на комітетах не розглядався ще цей законопроєкт. Ще треба дочекатися, коли будуть всі вичерпані терміни по поданню альтернативних законів. Потім – комітет і потім тільки ми можемо вам сказати, які там є з цим законом далі рухи", - зазначив Корнієнко.

Політик додав, що "нам треба продовжувати дискусію про політико-правове вирішення".

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)", серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.