«Війна поправок»: Стефанчук каже, що потрібна стратегія протистояння «законодавчому цунамі»

В Україні необхідно сформувати стратегію і план законодавчого розвитку держави.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу на презентації економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні є ціла низка проблем, повязана з законопроектною діяльністю. Я виділив тільки 15 з них... Але найбільш важливим і найбільш системним таким завданням, яке стоїться перед нами, це на основі вже тієї стратегії, яка формується, - сформувати правильно стратегію і план законодавчого розвитку держави", - сказав Стефанчук.

Стефанчук презентував статистику законопроектної діяльності в Україні за всі скликання парламенту, а також розповів про проблеми законопроектної роботи.

"Коофіцієнт корисної дії нормопроектування в Україні, на превеликий жаль, це просто те, що в усьому світі називають законодавчим спамом" або "законодавчим цунамі". Коли ми говоримо про те, що у нас відбувається із законодавчим цунамі, ми чудово знаємо - це і велика кількість внесених законопроектів, це законопроекти, які дублюються, це конкуренція між суб'єктами законодавчої ініціативи за кількість, а не якісні показники внесення відповідних рішень, це війна між першим і другим читанням, ми називаємо це війною поправок, коли вносяться поправки тільки або заради поправок, або задля затягування часу", - розповів Стефанчук.

Він зауважив, що економічний приріст неможливий, коли ми не наведемо порядку в формуванні державницьких рішень.