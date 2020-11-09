НАТО розглядає надання Україні допомоги для боротьби з COVID-19

Північноатлантичний альянс надає конкретну допомогу як своїм членам, так і країнам-партнерам у боротьбі з коронавірусом.

Приклади такої допомоги навела заступниця помічника генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Кармен Ромеро під час виступу на Львівському безпековому форумі 2020, який проходить у режимі онлайнового експертного марафону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Ромеро, Альянс надає допомогу шляхом доставки критично важливої допомоги, транспортування медперсоналу та медичних засобів, спорудження госпіталів тощо. Із кінця жовтня допомогу від НАТО отримали кілька країн, у тому числі Албанія, Чехія, Чорногорія, Північна Македонія, Молдова, Туніс; розглядається питання надання підтримки Україні та Боснії та Герцеговині, сказала вона.

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Ромеро зазначила, що підготовка до другої хвилі почалася ще в червні, коли був розроблений план допомоги країнам-партнерам. Було зроблено запаси необхідних матеріалів та медобладнання: апарати ШВЛ надали США і Угорщина, захисні матеріали - Німеччина, фінанси надходять з різних країн, сказала вона.

За даними, розміщеними на сайті НАТО, зокрема, 17 жовтня 60 апаратів штучної вентиляції легень із запасів Альянсу отримала Албанія, 27 жовтня таку ж кількість було доставлено в Чехію, 30 жовтня також 60 апаратів ШВЛ було доставлено в Північну Македонію; 4 листопада органи охорони здоров’я Чорногорії отримали 20 апаратів ШВЛ у відповідь на пандемію COVID-19.

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Водночас Ромеро підкреслила, що поруч з такими новими завданням НАТО має залишатися готовим відповісти на всі можливі виклики та протистояти ним, зберегти свою боєздатність, виконувати місії в гарячих точках, бути сильною політично. Зробити це можливо лише спільними зусиллями, додала представниця Альянсу.

Як повідомлялося, Львівський безпековий форум проводиться учетверте.