Генеральний секретар НАТО привітав Байдена і Гарріс з перемогою

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Джо Байдена з перемогою на виборах.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві керівника НАТО, яка оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Я тепло вітаю обрання Джо Байдена наступним Президентом Сполучених Штатів. Знаю пана Байдена як потужного прибічника НАТО та трансатлантичних стосунків. Лідерство США як ніколи є важливим у непередбачуваному світі. Я сподіваюся працювати дуже тісно з обораним Президентом Байденом, Віце-президентом Камалою Гарріс та з новою Адміністраціє. Для подальшого зміцнення зв’язків між Північною Америкою і Європою», - наголосив Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що сильна Організація Північноатлантичного Договору є доброю для Північної Америки та є доброю для Європи. Разом союзники по НАТО представляють майже мільярд людей, половину світової економіки та половину світової військової потужності.

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Раніше ряд авторитетних ЗМІ у США повідомили, що демократ Джо Байден переміг у вирішальному штаті Пенсильванія, набравши більш як 270 виборчих голосів, необхідних для обрання його наступним президентом США. Діючий глава Білого дому Дональд Трамп, який так само брав участь у фінальних перегонах, відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не завершено.