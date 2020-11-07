Байден і Гарріс змінили офіційні статуси у Твіттері

Кандидат у президенти США Джо Байден, а також Камала Гарріс змінили офіційні статуси на власних твіттер-сторінках, позначивши себе як "обраний президент" та "обрана віцепрезидент" ще до оголошення результатів на виборах у США.

Тим часом, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку, передає Укрінформ.

Так, у офіційному статусі на твіттер-сторінці Джо Байдена зазначається: "Обраний президент, чоловік доктора Джилл Байден, гордий батько та дідусь. Готовий побудувати краще для всіх американців".

На сторінці Камали Гарріс написано: "Обрана віцепрезидент Сполучених Штатів, сенаторка, дружина, Момала (як її називають діти – ред.), тітка. Борюся за людей".

Тим часом, попри те, що результати підрахунку голосів у США ще не оприлюднені офіційно, з перемогою на виборах Джо Байдена і Камалу Гарріс привітали колишні президенти-демократи Барак Обама, Білл Клінтон, Джиммі Картер. З республіканського табору перемогу визнав також сенатор Мітт Ромні, давній критик Трампа.

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Сам же Дональд Трамп не збирається визнавати, що він програв президентські перегони. Як повідомляв Укрінформ, він пообіцяв з понеділка, 9 листопада, домагатися «захисту нашої справи в судах, щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства і визначення правильного переможця».