Трамп відмовився визнавати поразку на президентських виборах

Трамп відмовився визнавати поразку на президентських виборах

Укрінформ
Чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнавати свою поразку на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

«Простий факт полягає в тому, що вибори ще далеко не закінчені», – заявив Трамп після того, як провідні американські ЗМІ повідомили, що перемагає його суперник, колишній віцепрезидент Джо Байден.

Трамп заявив, що з 9 листопада республіканці почнуть домагатися «захисту нашої справи в судах, щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства і визначення правильного переможця».

Читайте також: Трамп - про підрахунок голосів: Судові розгляди тільки починаються

Як повідомлялося, авторитетні ЗМІ у США, посилаючись на дані підрахунку голосів із одного з вирішальних штатів, а саме Пенсильванії, підтвердили перемогу там опонента Трампа, демократа Джо Байдена. За останніми підрахунками він набрав 273 голоси, тоді як для перемоги потрібно 270. 

Фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-