Трамп відмовився визнавати поразку на президентських виборах

Чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнавати свою поразку на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

«Простий факт полягає в тому, що вибори ще далеко не закінчені», – заявив Трамп після того, як провідні американські ЗМІ повідомили, що перемагає його суперник, колишній віцепрезидент Джо Байден.

Трамп заявив, що з 9 листопада республіканці почнуть домагатися «захисту нашої справи в судах, щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства і визначення правильного переможця».

Як повідомлялося, авторитетні ЗМІ у США, посилаючись на дані підрахунку голосів із одного з вирішальних штатів, а саме Пенсильванії, підтвердили перемогу там опонента Трампа, демократа Джо Байдена. За останніми підрахунками він набрав 273 голоси, тоді як для перемоги потрібно 270.

Фото: The White House