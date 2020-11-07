Трамп - про підрахунок голосів: Судові розгляди тільки починаються

У той час, як штаб Джо Байдена готується відзначати перемогу після оприлюднення остаточного підрахунку голосів у двох ключових штатах – Пенсильванії та Джорджії, чинний президент Дональд Трамп заявляє, що демократам святкувати ще рано.

Відповідний допис глава Білого дому розмістив у п'ятницю на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

"Джо Байден не повинен неправомірно претендувати на посаду президента. Я міг так само заявити про це. Судові розгляди тільки починаються!"- заявив Трамп.

Нагадаємо, Джо Байден лідирує в підрахунку голосів на виборах президента США. У штатах Пенсильванія і Джорджія він вирвався вперед лише в п'ятницю, під час обробки бюлетенів, що надійшли поштою.

Дональд Трамп намагається через суди добитися, щоби виборчі комісії не враховували бюлетенів, отриманих поштою після дня голосувань, навіть якщо штампи на конвертах датовані 3 листопада. Натомість, поки що позови республіканців не знайшли підтримки в судах.

Тим часом, кандидат від демократів Джо Байден у п'ятницю готується оголосити себе обраним президентом США.