Байден готується оголосити себе обраним президентом - CNN

За результатами виборів у США кандидат від Демократичної партії Джо Байден готується оголосити себе обраним президентом.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

Зазначається, що Байден виступить зі зверненням удень або ввечері 6 листопада.

У рідному місті Джо Байдена Вілмінгтоні, штат Делавер, встановлюється сцена з феєрверками, на випадок, якщо Байдена оголосять переможцем виборів.

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За даними джерел ЗМІ, його команда має намір діяти швидко та оголосити про перехідний період.

Як повідомлялося, у США триває третя доба підрахунку голосів на виборах президента країни. Для отримання перемоги кандидати мають набрати 270 вибірників в усіх штатах.

Фото: АА