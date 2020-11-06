Байден випереджає Трампа у Пенсильванії

Кандидат від демократів на виборах президента США Джо Байден уперше випередив на 5 587 голосів у штаті Пенсильванія свого опонента-республіканця - чинного главу Білого дому Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Після підрахунку 98% голосів, за Байдена проголосували 3 295 319 людей або 49,47%, у той час як за Трампа проголосували 3 289 725 людей або 49,39%.

Таким чином різниця між політиками становить 5 587 голосів.

Відомо, що Трамп повинен виграти у Пенсильванії, аби мати шанс на перемогу на президентських виборах США.

Раніше стало відомо, що кандидат від демократів на виборах президента США Джо Байден уперше випередив на 917 голосів у штаті Джорджія свого опонента Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.

Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.