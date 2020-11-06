Байден «здобув» Джорджію - і розчистив шлях до перемоги
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.
Після 99% підрахунку голосів, Джо Байден набирає 49,39% або 2 449 371 голос, у той час як його опонент Дональд Трамп отримує всього 49,37% або 2 448 454 голоси.
Таким чином Байден вперше випереджає Трампа у гонці в одному з ключових штатів. Різниця тепер становить 917 голосів на користь колишнього віцепрезидента.
Відомо, що без перемоги у Джорджії чинний глава Білого дому точно не переобереться на другий термін.
Раніше стало відомо, що відрив кандидата у президенти США Трампа від його опонента Байдена в одному з ключових штатів Джорджія скоротився до 665 голосів.
Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.
Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.
У чинного президента Дональда Трампа на даний час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.