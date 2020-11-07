Республіканці оспорюють у Верховному суді підрахунок голосів у Пенсильванії

Юристи Республіканської партії в штаті Пенсильванія звернулися до Верховного суду США, щоби той видав розпорядження для місцевої влади не враховувати бюлетені з голосами виборців, які надійшли після дня голосувань, 3 листопада.

За інформацією CNN, про це стало відомо в п'ятницю, передає Укрінформ.

"Державний секретар штату Пенсильванія вже розпорядився відокремити всі бюлетені, що надійшли між 4 та 6 листопада, від тих, що прийшли до дня виборів (3 листопада – ред.), до розгляду судових позовів", - зазначається в повідомленні.

Водночас, республіканці штату просять Верховний суд підтвердити легітимність дій держсекретаря штату своїм рішенням, а також розпорядитися, щоби по відношенню до цих бюлетенів "не вживалося жодних дій".

У петиції республіканців йдеться, що для визначення результатів голосувань у штаті Пенсильванія достатньо голосів, які надійшли до 3 листопада включно.

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Як повідомляв Укрінформ, Пенсильванія вважається одним із ключових штатів, де за останній день підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою, уперед вирвався Джо Байден. У процесі обробки бюлетенів з голосами на дільницях, а також раннього голосування, ще 4 листопада розрив між кандидатами становив понад півмільйона голосів. Ввечері четверга він скоротився до 40 тис., потім до 16-ти, а зранку п'ятниці Джо Байден вже мав перевагу.

Це пояснюється тим, що кандидат від демократів під час кампанії закликав своїх виборців голосувати поштою в умовах пандемії, щоби зменшити ризики поширення коронавірусу. Дональд Трамп при цьому заявляв, що таким чином демократи хочуть сфальсифікувати вибори в США.