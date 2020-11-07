Стратегія економічного розвитку Донбасу буде внесена до Ради навесні - Резніков

Стратегія економічного розвитку підконтрольним урядом Донецької та Луганської областей буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні.

Як передає Укрінформ, про це заявив віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє пресслужба Міністерства.

"Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію", - розповів віцепрем‘єр.

Він зауважив, що Стратегія концентруватиметься передусім на потребах людей та територіальних громад, в яких вони живуть.

Стратегія включатиме розвиток областей трьома шляхами: шляхом створення умов залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку коштом державного бюджету, фінансування коштом міжнародних донорів та організацій.

"В центрі уваги – люди. Стратегія орієнтуватиметься на створенні комфортних умов для населення та збільшення робочих місць. Основою економічного зростання повинні стати місцеві громади. Логіка стратегії – створити привабливі умови для бізнесу, який внаслідок сплати податків забезпечить сталий розвиток громад", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що економічний розвиток Донбасу не можливий без розвитку громад, які, зокрема, знаходяться безпосередньо на лінії дотику з тимчасово непідконтрольними уряду територіями.

Реалізується низка проєктів, у центрі уваги яких – інтереси наших громадян. Це і «Вода Маріуполя», і житлові проєкти з KfW та безпосередньо урядові, проєкти із іншими нашими міжнародними партнерами. У плані – великі інфраструктурні проекти: розвиток залізниці, енергетичної сфери», - підсумував Олексій Резніков.

Водночас 6 листопада, на КПВВ у Щасті проінспектували готовність до відкриття КПВВ та сучасного багатофункціонального сервісного центру. Відкриття КПВВ та сервісного центру у Щасті, а також КПВВ у Золотому відбудеться 10 листопада.

"У сервісних центрах, на кшталт того, що відкрито у Щасті, усі громадяни України по обидва боки лінії дотику, зможуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги. Вирішити всі питання, пов’язані із пенсіями, отримати паспортні послуги, послуги для водіїв, для батьків новонародженої дитини (до речі, сервіс єМалятко вже доступний для мешканців з тимчасово окупованих територій у додатку Дія)», - додав Резніков.

Він повідомив, що такі сервісні хаби – з аналогічним переліком послуг, вже наступного року будуть відкриті на всіх КПВВ. Найближчим часом заплановане відкриття сервісного хабу у Новотроїцькому, а також буде модернізовано хаб на Чонгарі, на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Резніков також наголосив, що Україна послідовно виконує Мінські домовленості та домовленості саміту Н4 у Парижі і відкриття КПВВ – це черговий крок у цьому.

Резніков додав, що влада має послати чіткий сигнал, що Донбас важливий для України, що, люди, які сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території і є заручниками окупантів, - важливі для України.