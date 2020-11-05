Україна пропонує створити в ТКГ групу з повернення контролю над кордоном – Резніков

Україна пропонує створити у Тристоронній контактній групі окрему робочу групу з питань повернення кордону під контроль Української держави.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

«Також ми пропонуємо створити в ТКГ п'яту робочу групу з питань повернення кордону під контроль України», - сказав він.

Він додав, що у групі повинні бути представлені з української та російської сторін прикордонники, митники, фіскали, всі ті, хто займаються прикордонним функціоналом.

Як повідомлялося, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

П’ять головних пунктів «Плану дій по Донбасу»: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

П’ятий пункт передбачає, що лише за виконання цих умов відбудеться підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.