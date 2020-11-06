Російські «гумконвої» на Донбасі порушують суверенітет України - ЄС

Так звані «гуманітарні» конвої, які РФ відправляє на непідконтрольну територію Донбасу є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 6 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Гуманітарна допомога має надаватися відповідно до міжнародного гуманітарного права та гуманітарних принципів, через міжнародний механізм та з координацією на міжнародному рівні. Конвої, що в’їжджають в Україну без дозволу української влади – як, наприклад, останній «гуманітарний» конвой, що перетнув пункт пропуску «Донецьк» 29 жовтня – є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться у заяві.

Своєю чергою постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у своєму виступі нагадав російській стороні, що, відповідно до підписаного РФ Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу, доставка гуманітарної допомоги тим, хто її потребує на Донбасі, має відбуватися на основі міжнародного механізму.

«Інакше це залишається грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та чинних норм міжнародного права», - наголосив Цимбалюк.

Як повідомлялося, 29 жовтня МЗС України висловило рішучий протест РФ у зв'язку з черговим протиправним діянням російської стороною проти суверенітету України.

Російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий «гуманітарний конвой» для населення на тимчасово окупованих РФ територіях у Донецькій та Луганській областях України.

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка». При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України й нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.