Ескалація на Донбасі: вісім порушень «тиші», поранений боєць ЗСУ

Російські окупаційні війська від початку доби вісім разів порушили режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 5 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил.

Як зазначається, ще два порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Попасна. Там противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення, нагадали у штабі. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я бійця задовільний.

В штабі також повідомили, що про злочинні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень режиму "тиші" з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед бійців Об’єднаних сил не було.