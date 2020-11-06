Наївно вірити в «гуманітарний» характер конвоїв Росії на Донбасі - Штати в ОБСЄ

Не варто вірити заявам Росії про те, що конвої, які незаконно потрапляють на непідконтрольну Україні територію Донбасу, мають гуманітарний характер.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Держави-учасниці цієї Постійної ради були б, м’яко кажучи, наївними, якби вірили Росії на слово, що цей конвой мав «гуманітарний» характер. Для цього нам треба було б забути про ту очевидну істину, що Росія розпалювала і більше шести років фінансує та керує цим кривавим конфліктом на сході України», - заявив американський дипломат.

За його словами, той факт, що Росія продовжує доставляти таким непрозорим способом те, що вона називає вантажами гуманітарної допомоги, «може лише привести нас до висновку, що в цих транспортних засобах є щось, що Кремль волів би приховувати».

Гілмор указав, що конвой, який зайшов на окупований Донбас 29 жовтня, був вже 97-м – і всі вони проходили без огляду з боку спостерігачів ОБСЄ та українських митників і прикордонників.

«Намагання Росії приховати вміст своїх конвоїв та обмежити діяльність місії спостерігачів слід вважати частиною ширшої кампанії перешкоджання та обману», - заявив дипломат, закликавши Росію постачати гуманітарну допомогу прозорим та законним способом.

Як повідомлялося, 29 жовтня МЗС України висловило рішучий протест РФ у зв'язку з черговим протиправним діянням російської сторони проти суверенітету України.

Російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий «гуманітарний конвой» для населення на тимчасово окупованих РФ територіях у Донецькій та Луганській областях України.

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка». При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України й нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.