Наївно вірити в «гуманітарний» характер конвоїв Росії на Донбасі - Штати в ОБСЄ
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Держави-учасниці цієї Постійної ради були б, м’яко кажучи, наївними, якби вірили Росії на слово, що цей конвой мав «гуманітарний» характер. Для цього нам треба було б забути про ту очевидну істину, що Росія розпалювала і більше шести років фінансує та керує цим кривавим конфліктом на сході України», - заявив американський дипломат.
За його словами, той факт, що Росія продовжує доставляти таким непрозорим способом те, що вона називає вантажами гуманітарної допомоги, «може лише привести нас до висновку, що в цих транспортних засобах є щось, що Кремль волів би приховувати».
Гілмор указав, що конвой, який зайшов на окупований Донбас 29 жовтня, був вже 97-м – і всі вони проходили без огляду з боку спостерігачів ОБСЄ та українських митників і прикордонників.
«Намагання Росії приховати вміст своїх конвоїв та обмежити діяльність місії спостерігачів слід вважати частиною ширшої кампанії перешкоджання та обману», - заявив дипломат, закликавши Росію постачати гуманітарну допомогу прозорим та законним способом.
Як повідомлялося, 29 жовтня МЗС України висловило рішучий протест РФ у зв'язку з черговим протиправним діянням російської сторони проти суверенітету України.
Російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий «гуманітарний конвой» для населення на тимчасово окупованих РФ територіях у Донецькій та Луганській областях України.
Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка». При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України й нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.