Засідання Верховної Ради

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 3 листопада парламент має заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Таке рішення напередодні погодили керівники депутатських фракцій і груп на засіданні погоджувальної ради.

Згідно з порядком денним, Верховна Рада планує розглянути у повторному першому читанні доопрацьований законопроєкт №3651-д щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів.

Серед запланованих до розгляду - законопроєкт №3692 "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який нардепи розглянуть у другому читанні. Документ передбачає розблокування фінансування активних програм для того, щоб активізувати працевлаштування безробітних осіб.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2679 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі".

До включення в порядок денний і ухвалення рішення запропоновано законопроєкт №4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".

Порядком денним також передбачено розгляд у першому читанні законопроєкту №3040а "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень".

У другому читанні нардепи планують розглянути президентський законопроєкт №3984 "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".