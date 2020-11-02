Зеленський не має наміру відкликати свій законопроєкт про перезавантаження КСУ

Президент Володимир Зеленський не планує відкликати законопроєкт щодо перезавантаження Конституційного Суду.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я повертати назад ... не буду. Я відкликати назад законопроєкт не буду. Якщо б я знав, що я неправий і люди, звичайні люди мені сказали: пане Президенте, ви - неправий, це "гаряче" рішення, рішення всупереч думкам нашого суспільства, - я б негайно відкликав і не думав би ні про які там політичні поразки, мені все одно. Я ... не біжу за рейтингами, ви знаєте, що я прийшов на цю посаду не до кінця свого життя. Я - Президент демократичної країни", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що впевнений у правильності своїх дій, та розраховує, що "розумні депутати підтримають його у будь-якому випадку".

Водночас глава держави поінформував, що законопроєкт про КС у вівторок у парламенті не розглядатиметься.

"Завтра не розглядається цей законопроєкт ще, його немає в порядку денному", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що ще не бачив зареєстрованого у ВР законопроєкту, який передбачає поновлення дії закону щодо електронного декларування, а також статті Кримінального процесуального кодексу щодо покарання за декларування недостовірної інформації.

«Я ще не бачив законопроєкт, який пропонують наші депутати на чолі зі спікером Дмитром Олександровичем Разумковим. Я не бачив, не знаю деталі, але згоден із тим, що як би не хотіли ті чи інші депутати Верховної Ради розділяти ці питання, у них не вийде розв'язати складне питання, цю проблему. Із самого початку я вам сказав, що вважаю, що з цим складом КСУ у нас не буде ніяких кроків уперед», - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КС закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.

2 листопада у парламенті зареєстровано законопроєкт, який передбачає поновлення дії закону щодо електронного декларування, а також статті КПК щодо покарання за декларування недостовірної інформації.