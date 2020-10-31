«Пан'європейський рух Австрії» проти скасування безвізу для українців

У "Пан'європейському русі Австрії" застерегли від скасування безвізу для українців через рішення Конституційного суду про скасування е-декларацій.

Про це кореспондентові Укрінформу заявили у громадсько-політичній організації "Пан'європейський рух Австрії".

Зокрема, генсек "Пан’Європа-Австрія" Райнгард Клучек застеріг від скасування безвізу для українців: "Загальне покарання українських громадян шляхом, наприклад, скасування безвізу, зашкодить неповинним громадянам і лише посилить розчарування".

За його словами, це також ніяк не вплине на тих, хто, найімовірніше, зможе і надалі вільно подорожувати завдяки своїм корпоративним мережам в податкових гаванях ЄС.

Водночас у "Пан’Європа-Австрія" зауважили, що запровадження обов’язкового електронного декларування для політиків та держслужбовців було одним з найважливіших кроків у боротьбі з корупцією. "Це також є центральним компонентом лібералізації візового режиму для українців з боку ЄС. Ця лібералізація зараз висить на волосині", - зазначив радник з міжнародних питань організації Штефан Хабьок.

У Пан'європейському русі Австрії переконані, що уряд, Президент та парламент України "повинні нарешті жорстко виступити проти корумпованих мереж в країні". Зі свого боку, Євросоюз та партнери України також мають посилити відповідний тиск.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції. 28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

29 жовтня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня, близько опівночі, Національне агентство з питань запобігання корупції поновило публічний доступ до Реєстру декларацій.