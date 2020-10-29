В Україні починає роботу місія ЄС щодо «промислового безвізу»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Сьогодні, 29 жовтня, під час онлайн зустрічі торгового представника Тараса Качки з представниками Представництва Європейського Союзу в Україні, Генерального директорату Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва і МСП (DG GROW) досягнуто домовленості з Європейською стороною про початок роботи попередньої оціночної місії ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, «Промисловий безвіз»)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з метою підтримки та розвитку експорту української продукції Мінекономіки вживаються заходи щодо укладення Угоди АСАА, яка є одним з пріоритетів Президента України та уряду у відносинах з ЄС, що передбачає відкриття доступу промислової продукції на ринки України та країн ЄС на основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на промислову продукцію.
Також, укладання угоди АСАА відкриває нові можливості для українського бізнесу та залучення нових інвестицій в розвиток економіки України.