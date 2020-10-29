В Україні починає роботу місія ЄС щодо «промислового безвізу»

Розпочинає роботу попередня оціночна місія ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про «промисловий безвіз».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Сьогодні, 29 жовтня, під час онлайн зустрічі торгового представника Тараса Качки з представниками Представництва Європейського Союзу в Україні, Генерального директорату Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва і МСП (DG GROW) досягнуто домовленості з Європейською стороною про початок роботи попередньої оціночної місії ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, «Промисловий безвіз»)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою підтримки та розвитку експорту української продукції Мінекономіки вживаються заходи щодо укладення Угоди АСАА, яка є одним з пріоритетів Президента України та уряду у відносинах з ЄС, що передбачає відкриття доступу промислової продукції на ринки України та країн ЄС на основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на промислову продукцію.

Також, укладання угоди АСАА відкриває нові можливості для українського бізнесу та залучення нових інвестицій в розвиток економіки України.