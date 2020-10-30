Кулеба назвав умову початку діалогу з опозицією Білорусі

Перш ніж вступити в діалог з білоруською опозицією, треба почути їхню позицію щодо України, російської агресії та окупації Криму.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав у коментарі програмі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна веде постійний діалог з білоруським народом - обмінюється словами підтримки, приймає рішення на підтримку білоруського народу, це теж діалог. Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції. Але як міністр закордонних справ я маю, перш ніж вступити в цей діалог, чітко переконатися: якою буде позиція цих людей стосовно України, стосовно російської агресії, окупації Криму в разі, якщо вони прийдуть до влади", - зазначив Кулеба.

Міністр запевнив, що Україна в жодному разі не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі, але хоче чітко розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулиці вийде вся Білорусь». З 26 жовтня у країні почалася нова хвиля масштабних протестів.