З КСУ намагаются сворити «кнопочний» суд — Тупицький

З Конституційного Суду хочуть створити слухняний, «кнопочний» суд, вважає голова КСУ Олександр Тупицький.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нажали кнопку… отам справа підніміть її, розгляньте… відпочивайте. Нажали кнопку, знову справу. Не треба доповідати, …при кнопочній системі все буде прогнозовано і зрозуміло. Я навіть не звинувачую Президента, бо я не маю на це право. Але оточення Президента... в принципі мені відомо, хто за цим стоїть. Я думаю, що вони роблять погану роботу", - сказав він.

На думку Тупицького, європейські донори не хочуть "кнопочного" КС. "Я мав змогу з ними спілкуватись особисто. Я вважаю, що їхня позиція ніколи не буде зазіхати на нинішній склад КС, а все інше - це викривлення ситуації".

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

НАЗК 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування - забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку, уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. У ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.

Читайте також: Тупицький публічно попросив у Зеленського про зустріч

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду. Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.