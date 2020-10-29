Експерти вважають зовнішню політику найуспішнішою в діяльності Президента

Зовнішня політика є найуспішнішою сферою діяльності Президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва експертного опитування "Політичний квартал: осінь 2020", презентованого на пресконференції в Укрінформі 29 жовтня.

"На думку опитаних експертів, найбільше Президентові України вдається зовнішня політика. Це, до речі, єдина сфера, де ми спостерігаємо позитивну динаміку оцінки експертів", - сказав аналітик Фонду Петро Бурковський.

Згідно з результатами опитування, оцінка ефективності глави держави порівняно з другим кварталом (за п'ятибальною шкалою) в контексті ведення зовнішньої політики становить 2,7 проти 2,3, при цьому щодо комунікації з суспільством - 2,2 проти 2,5, а стосовно врегулювання збройного конфлікту на Донбасі - 1,9 проти 2,1.

Негативною є динаміка в оцінці діяльності глави держави в боротьбі з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 (2,1 проти 2,7 у попередньому кварталі), провадженні політики проведення реформ (1,9 проти 2,0) та кадрової політики (1,5 проти 1,6).

При цьому 83% респондентів ввважають, що ініційоване Зеленським всеукраїнське опитування, яке відбулося 25 жовтня, проводилося переважно заради мобілізації виборців партії "Слуга народу" на місцевих виборах. Крім того, 70,6% експертів не схильні вважати, що у такий спосіб Президент намагається виконувати свої передвиборчі обіцянки.

На думку експертів, результати місцевих виборів і зростання кількості захворювань на COVID-19 матимуть значний вплив на політичну ситуацію в Україні протягом найближчого року. До подій із менш значним впливом вони віднесли "режим тиші" на Донбасі та визнання неконституційним указу про призначення директора НАБУ Артема Ситника.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва проводив експертне опитування "Політичний квартал: осінь 2020" упродовж 18-23 жовтня. Загалом респондентами стали 68 експертів.