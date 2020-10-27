Україна і Японія обговорили спільні кроки до вільного від ядерної зброї світу

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з послом Японії Такаші Кураі питання ядерного роззброєння, протидію кіберзагрозам та співпрацю у безпековій сфері.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Сторони обговорили проблематику ядерного роззброєння, зокрема констатували спільність підходів щодо резолюції Генасамблеї ООН під назвою «Спільні напрямки дії та орієнтований на майбутнє діалог, спрямований на вільний від ядерної зброї світ». На переконання співрозмовників, прийняття цієї резолюції стане ще одним кроком на шляху зміцнення зусиль міжнародного співтовариства у питанні нерозповсюдження ядерної зброї та ядерного роззброєння, а також контролю над засобами масового знищення”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що дипломати відзначили позитивний досвід співпраці двох країн у сфері оборони та безпеки, яка здійснюється у рамках меморандуму між оборонними відомствами України та Японії.

За даними МЗС, співрозмовники домовилися продовжити практику проведення українсько-японських консультацій у сфері протидії кіберзагрозам, а також зміцнювати взаємодію в оборонній та безпековій галузях.

Фото: mfa.gov.ua