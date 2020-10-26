ОПОРА закликає Раду повернутися до вдосконалення Виборчого кодексу

Про це заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі «Порушення дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня та результати спостереження».

«Ми закликаємо парламент повернутися до етапу належного експертного доопрацювання документу (Виборчого кодексу - ред.), переглянути політикам ефект пропорційної системи з відкритими списками для місцевих виборів і більш раціонально ставитися до виборчого законодавства, тому що це не є політтехнологія, це не є виборчий інтерес. Це норма права, яка має бути реалізована в якісній формулі, в якісних статтях і є прийнятною для організації ефективних виборів» – зазначила Айвазовська.

Вона висловила сподівання, що після завершення нинішнього виборчого циклу, який буде продовжений у листопаді, зважаючи на другий тур, парламентарі повернуться власне до своєї роботи і "вивчать ефект як цієї системи, так і в цілому процедур, які стосуються виборчого процесу".

Раніше Айвазовська звернула увагу на те, що Центральній виборчій комісії під час цієї кампанії довелося закривати певні прогалини у законодавстві власними роз'ясненнями, інколи виходячи за межі своїх повноважень, враховуючи «бездіяльність парламенту та провалення ним внесення змін до Виборчого кодексу, які планували прийняти на початку вересня».

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.