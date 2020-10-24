Представниця Єврокомісії вважає, що саміт ЄС-Україна був успішним

Той факт, що саміт ЄС-Україна, який відбувся 6 жовтня в Брюсселі, завершився без «проривних» рішень, варто сприймати зі знаком «плюс», тому що це є свідченням зрілості двосторонніх відносин, що вийшли на рівень хай технократичної, але дуже конкретної співпраці.

Про це під час вебінару «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» заявила представниця Єврокомісії Катерина Матернова, заступник Генерального директора з питань політики сусідства та розширення ЄС, яка очолює європейську оперативну групу підтримки України у здійсненні структурних реформ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я повністю поділяю думку, що саміт ЄС-Україна був успішним. Можливо, у когось викликає розчарування, що там не було проривних рішень. Я б сказала, що це добре. Ми досягли тієї стадії у двосторонніх відносинах, яка є ширшою за ті, що потрапляють у кричущі заголовки. Вони є інколи буденними, і звучать зовсім не «сексі», як, наприклад, угода про відповідність технічних стандартів, або авіаційна угода, або угода, як взаємодіяти у «зеленій» трансформації. Це такий технократичний порядок денний, але я дуже задоволена, що цей саміт був наповнений багатьма конкретними кроками», - сказала представниця Єврокомісії.

За її словами, друга мета, якої європейська сторона хотіла досягти під час саміту – це переконатися, що президент Зеленський особисто та його найближча команда глибоко сприймають цей порядок денний.

«Він (Зеленський – ред.) все ще відносно нова людина, це був другий саміт для нього, але перший відбувся усього за кілька днів після його інавгурації. Цей саміт був першим через рік, плюс, це була можливість спілкування на особистому рівні також із новим керівництвом Європейських інституцій. На жаль, Президент фон дер Ляєн (Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн) не змогла взяти участь, фізична зустріч, будемо сподіватися, відбудеться пізніше, але вже відбулося багато телефонних обмінів та телеконференцій», - зауважила Катерина Матернова.

Вона зауважила, що під час саміту сторони чітко окреслили сфери для зосередження зусиль. Багато речей були представлені на стіл переговорів з української сторони, наприклад, щодо вдосконалення існуючих двосторонніх угод та додатків до них. Сторони продовжили працювати над угодою про визнання технічних стандартів. Відбулася перша зустріч щодо усього спектру «Зеленої угоди» ЄС між прем’єр-міністром Шмигалем та Виконавчим президентом Єврокомісії Тиммермансом.

Всі ці домовленості, за словами Матернової, будуть супроводжуватися на оперативному рівні. Це означає здійснення конкретних заходів у регуляторній сфері, у системі стимулів, підтримки та технічної допомоги, у визначенні ключових сфер трансформації для вкладення цільових інвестицій, щоб допомогти Україні рухатися тим же шляхом, яким рухається сам Євросоюз, включаючи інноваційне «зелене» відновлення після поточної кризи та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

«Водночас, ми розглянули, як працювати разом з Україною у цифровій трансформації. Коли ми говоримо про цифрову трансформацію – це не означає лише надання частот. Це стосується також ряду проблем, включаючи кібернетичну безпеку, стійкість до гібридних атак – у цьому ми маємо декілька уроків, якими Україна може поділитися з Європейським Союзом, а не навпаки», - зауважила Катерина Матернова.

Вона нагадала, що протягом минулого року Україні вдалося досягти помітних результатів у реформах та у двосторонній співпраці з ЄС. Наприклад, провести анбандлінг (розукрупнення – ред.) Нафтогазу, до чого Європейська сторона закликала протягом багатьох років. Запрацював Вищий антикорупційний суд, була здійснена земельна реформа, яка не вирішувалася в Україні протягом дуже тривалого часу. Важливі перетворення відбулися у банківському секторі, була повернута кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, здійснена фіскальна децентралізація, за якою повноваження щодо збирання податків були передані місцевій владі.

«Дуже багато речей вже відбулося. Але найбільшим простором у світі є простір для покращення. Тож, очевидно, ці реформи мають продовжуватися. Формально та неформально під час саміту ми потужно підтримували українську владу у продовженні реформ. Ми були з ними чесними, як з друзями, і висловили занепокоєння щодо деяких аспектів судової системи в Україні, нагадали про необхідність продовжувати звужувати простір для корупції і рухатися до більш ефективного переслідування корупційної поведінки, ніж це було до цього. Тобто, всі ці речі були дуже відкрито обговорені між нами», - повідомила представник Єврокомісії.

Катерина Матернова нагадала, що оперативна група Єврокомісії з підтримки реформ в Україні, яку вона очолює з березня поточного року, є унікальною структурою, до якої залучені представники різних секторів Єврокомісії.

«Жодна інша країна світу за межами Євросоюзу, окрім України, не має такої оперативної групи. Ми намагаємося повною мірою скористатися її перевагами разом з колегами з усієї Єврокомісії і від Європейської служби зовнішніх дій. Ми готові продовжувати цей діалог», - наголосила Представник Єврокомісії.

Дискусія на тему «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» відбулася 23 жовтня за сприяння Місії України при ЄС і Світового Конгресу Українців (СКУ).

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, в ході якого представники України і Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.