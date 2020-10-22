Росії слід повернутися до СЦКК і не блокувати його роботу – Цимбалюк

РФ слід повернути своїх представників до Спільного центру з контролю й координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Замість того, щоб висловлювати неправдиві звинувачення, російській стороні слід якомога скоріше вжити практичних заходів, спрямованих на реалізацію узгоджених домовленостей, включаючи деескалацію безпекової ситуації на місцях. Наприклад, вона могла б повернути своїх офіцерів до українсько-російського двостороннього органу, СЦКК, і припинити майже трирічне перешкоджання роботі цього механізму", - заявив український дипломат.

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Він зазначив, що члени незаконних збройних формувань, котрі носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК", яких місія ОБСЄ щодня помічає на ділянках розведення, "не мають жодного права замінювати російських офіцерів".

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань з нарукавними пов'язками "СЦКК" на ділянках розведення сил.

У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу СЦКК та залишили Україну. Інформація про їх повернення офіційно не надходила. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками "СЦКК", зафіксована спостерігачами на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.