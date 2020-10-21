Стефанчук вважає незадовільною «євроінтеграційну роботу» Ради

Прагнення України до європейської інтеграції залишається незмінним, проте необхідно посилити роботу парламенту в частині адаптації вітчизняного законодавства до норм європейського права.

Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я підтверджую, що наше прагнення європейської інтеграції залишається незмінним, в останній період ми сконцентрувалися на законопроєктах, які потрібні нам для євроінтеграції...Чи задоволений я роботою та ефективністю діяльності парламенту на цьому напрямку? Безперечно - ні", - сказав Стефанчук.

Він пояснив, що за даними урядового ресурсу "Пульс угоди" щодо євроінтеграції, у 2019 році із завдань сфери законодавчого забезпечення за 5 з 16 напрямків виконання Угоди про асоціацію, було виконано більше 50% передбачених завдань, але натомість на 6 напрямкях - виконання склало 0%.

"Це недопустимий підхід, тому що питаня, які стосуються адаптації національного законодавства і питань щодо євроінтеграційних прагнень України повинні проходити гармонійно по всіх напрямках життєдіяльності в Україні. Не можна, щоб десь було добре, а десь погано", - сказав Стефанчук.

Він зауважив, що основним завданням комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має стати покращення координації влади задля однакового та системного підходу до різних питань євроінтеграції.

Окрім того, Стефанчук додав, що Україні потрібен єдиний системний інституційний механізм з єдиним баченням імплеменації Угоди про асоціацію на рівні парламенту та уряду, який потрібно закріпити закондавчо.

Також перший заступник Голови ВР зауважив, що в Україні має бути парламентський контроль за процесом наближення законодавства та нагляд за якістю гармонізації законодавства України до права ЄС.

"Якість законопроєктів, які подаються до Верховної Ради, особливо на виконання наших зобовязань перед Європейським Союзом, має бути на надзвичайно високому рівні", - сказав Стефанчук.

Він додав, що наступного року планується розгляд більше 50 законодавчих актів, спрямованих на виконання пунктів Угоди про асоціацію.

Як повідомлялось, 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна - ЄС підписана політична частина Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Економічна частина угоди підписана на вищому рівні 27 червня 2014 року. Верховна Рада і Європейський парламент 6 вересня 2014 року синхронно ратифікували цей документ.

Із 1 січня 2016 року почала функціонувати зона вільної торгівлі з Євросоюзом, а з 1 вересня 2017 року Угода набула чинності в повному обсязі.

Виходячи з істотного прогресу в розвитку відносин з ЄС, українська сторона порушує питання про оновлення угоди, оскільки така можливість передбачена її положеннями.