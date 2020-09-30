Рух України до ЄС є ключовим пріоритетом уряду на найближчі роки – Шмигаль

Рух України до Європейського Союзу є ключовим пріоритетом для роботи уряду на найближчі роки, тому практично на кожному засіданні Кабінет Міністрів ухвалює євроінтеграційні документи.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 30 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"6 жовтня в Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС. Вчора Президент Володимир Зеленський заявив, що незмінний курс до ЄС ще актуальніший для України, ніж раніше, і ми в уряді, безумовно, погоджуємося, що рух України до Європейського Союзу - це ключовий пріоритет для роботи на найближчі роки. Тому ми постійно працюємо та приймаємо важливі євроінтеграційні рішення у сфері екології, освіти, підтримки бізнесу, дерегуляції в багатьох інших сферах ", - сказав Шмигаль.

Він додав, що практично на кожному засіданні уряд підтримуємо євроінтеграційні постанови та інші підзаконні акти.

У цьому контексті Шмигаль поінформував, що на сьогоднішнє засідання уряд спільно з ЄС підготував три нові угоди на загальну суму 60 млн євро для допомоги малому і середньому бізнесу в контексті його екологізації для підтримки регіонів сходу України, а також для розвитку громадянського суспільства.

Фото: КМУ