Законопроєкт для завершення реформи децентралізації Рада може ухвалити 3 листопада

Верховна Рада на наступному пленарному засіданні 3 листопада може підтримати законопроєкт №3651-д, який допоможе завершити реформу децентралізації.

Таку думку, як передає кореспондент Укрінформу, висловив голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020. На фінішній прямій".

Клочко розповів, що законопроєкт №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" пропонує врегулювати питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

"Цей законопроєкт, будемо сподіватися, що 3 листопада ми зможемо його проголосувати більшістю. Я впевнений, що всі фракції підтримають цей законопроєкт, який конче необхідний нам для того, щоб ми завершили саме реформу децентралізації, наблизили її до кожного з нас", - зазначив голова Комітету ВР.

Клочко пояснив, що після місцевих виборів 25 жовтня потрібно завершити діяльність усіх органів, які працювали раніше, в іншому територіальному устрої

"Ви вже будете в нових окремих територіальних громадах і в нових районах. Це реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад, територій, які були включені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідлованих районів", - зацитував текст законопроєкту парламентарій.

Крім того, законопроєкт №3651-д передбачає продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих на затвердження Кабінетом Міністрів територій териаторіальних громад у регіонах України та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою.

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Проєктом також врегульовується утворення та реорганізація районних державних адміністрацій у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій як юридичних осіб публічного права у зв'язку зі змінами адмінтерустрою.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня передала на доопрацювання до профільного комітету проєкт закону №3651 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів".

Парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 7 жовтня рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт №3651.

Альтернативний законопроект № 3651-д було внесено до парламенту 6 жовтня.

Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і утворення замість них 136 нових.