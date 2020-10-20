Рада рекомендує Зеленському очолити «коронавірусний» Нацштаб

Верховна Рада рекомендує Президенту України створити та очолити Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідної постанови №4228 підтримали 308 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Утворений главою держави Нацштаб зосереджуватиметься на заходах щодо оперативного реагування на поширення COVID-19. Із цією метою, зокрема, пропонується запровадити в Україні єдину «гарячу» телефонну лінію для інформування громадян. Передбачається, що завдяки цьому багатоканальному контакту буде забезпечено зворотний зв’язок із колцентрами Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров’я МОЗ, Національної служби здоров’я та регіональними диспетчерськими Центрами екстреної допомоги і медицини катастроф.

Доступ до безпечної та якісної вакцини проти COVID-19 пропонується забезпечити шляхом спрощення клінічних випробувань відповідних препаратів і надання значній частині населення можливості участі в них відповідно до міжнародних стандартів, а також створення умов для спрощення порядку їх реєстрації в Україні.

При цьому передбачається забезпечення вакцинування не менше 40% населення України за кошти державного бюджету після появи в Україні безпечної та якісної вакцини від COVID-19, схваленої до застосування в країнах із суворими регуляторними юрисдикціями.

Водночас Нацштаб забезпечуватиме безоплатну діагностику та тестування громадян на коронавірус. Для цього запропоновано в рамках держбюджету-2021 утворити цільову програму щодо розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю понад 100 тисяч досліджень на добу. Разом з тим у регіонах планують сформувати мобільні бригади, які братимуть аналізи і транспортуватимуть їх до лабораторій, щоб забезпечити ранню самоізоляцію пацієнта з підозрою на COVID-19.

У системі МВС, Міноборони, Нацакадемії медичних наук і МОЗ будуть створювати лабораторні потужності для проведення періодичного тестування працівників закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусу.

Також до повноважень Нацштабу належить забезпечення лікування коронавірусної хвороби в амбулаторних умовах і в умовах стаціонару. Для цього в регіонах створять або відновлять систему невідкладної медичної допомоги при COVID-19. Це будуть медичні бригади у складі водія та лікаря загальної практики, яких забезпечать спеціалізованим транспортом, засобами індивідуального захисту, медичними виробами та протоколами лікування. Вони надаватимуть амбулаторну меддопомогу хворим на місті їхнього проживання. Разом з тим пропонується передбачити окрему бюджетну програму для формування в регіонах мережі медзакладів із надання стаціонарної допомоги інфекційним хворим із урахуванням необхідної нормативної кількості стаціонарних ліжок, у тому числі на яких надають інтенсивну та реанімаційну допомогу, їх резерву, який розгортається у період проведення протиепідемічних заходів, а також апаратів ШВЛ та ЕКМО.

Нацштаб матиме розробити серію типових проєктів щодо будівництва чи перепрофілювання медзакладів у спеціалізовані госпіталі з лікування COVID-19, запровадивши при цьому спрощену дозвільну процедуру щодо їх будівництва або реконструкції.

Передбачається створити при закладах охорони здоров’я місць відпочинку для медиків, які надають допомогу інфекційним хворим, та забезпечити працівників безкоштовним харчуванням.

Ухвалена постанова визначає необхідність передбачити у держбюджеті-2021 субвенції місцевим бюджетам на забезпечення повного бюджетного утримання закладів охорони здоров’я, де, зокрема, надається допомога при інфекційних захворюваннях.

Нацштаб розроблятиме методику розрахунку мінімального запасу лікарських засобів, медичних виробів, засобів індивідуального захисту та дезінфектантів при закладах охорони здоров’я, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу при COVID-19. Водночас інфекційні лікарні та інфекційні відділення необхідно буде забезпечити двомісячним запасом ліків і медвиробів для лікування коронавірусу. Також буде забезпечено стале функціонування системи екстреної допомоги.

Очолюваний Президентом національний штаб працюватиме й над забезпеченням захисту медпрацівників. З цією метою пропонується передбачити в держбюджеті окрему програму «Забезпечення готовності системи охорони здоров’я на реагування на спалахи коронавірусної хвороби (COVID-19), та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19)» з фінансування не менш ніж 600 млн грн.

В Україні, як планується, буде забезпечено обов'язкове державне страхування медиків на випадок захворювання на інфекційну хворобу – у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також постановою передбачено забезпечити розповсюдження норми законодавства щодо надання додаткової доплати у розмірі 300 відсотків місячної заробітної плати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров’я що надають медичну допомогу при коронавірусній хворобі.

Разом з тим у регіонах створять медичні та патронатні служби, представники яких допомагатимуть соціально незахищеним громадянам, які захворіли на коронавірус і знаходяться на самоізоляції.

Також передбачається забезпечення тривалої самоізоляції громадян України з груп ризику (літні люди старше 65 років, особи що мають хронічні захворювання у складній формі). Для цього пропонується тимчасове залучення санаторних установ Федерації профспілок, міністерств і відомств.

Щодо забезпечення потреб в епідеміологах, гігієністах і фахівцях із лабораторної діагностики, то Рада пропонує передбачити у 2021-му та в подальших роках держзамовлення за спеціальностями «Громадське здоров’я» (щонайменше 100 осіб) і «Технології медичної діагностики і лікування» (щонайменше 200 осіб) щороку та на програми перепрофілювання медфахівців у спеціальності, що є критично необхідними для системи протиепідемічного захисту, вірусологічних лабораторій і лікування пацієнтів із COVID-19.

Окрім того, постанова визначає створення епідеміологічного фонду, на потреби якого пропонується щорічно виділяти бюджетні кошти в розмірі щонайменше 500 млн грн.

Також документом пропонується передбачати в держбюджеті на 2021-й і подальші роки окрему програму з метою підвищення інституціональної спроможності системи протиепідемічного захисту, розбудови мережі інфекційних лікарень і лабораторних центрів, а також субвенції місцевим бюджетам на забезпечення комплектуючими та витратними матеріалами апаратів ШВЛ та іншого обладнання для реанімації та інтенсивної терапії.

Ця постанова набуває чинності наступного дня після її опублікування в парламентській газеті «Голос України».

Як повідомлялося, 19 жовтня група народних депутатів на чолі з головою фракції партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко зареєстрували проєкт постанови №4228 «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз».

В Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.