Жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, до послаблення карантину не готові: місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська,Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.
Найвищий показник захворюваності: у Сумській області - 342,9 випадків на 100 тис. осіб, у Хмельницькій області - 317,9 та у Харківській області - 306,0.
У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів становить 209,7 на 100 тис. осіб. Загалом по Україні захворюваність на COVID-19 за 14 днів становить 195,7 на 100 тис. населення.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.
Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469. Померли з початку пандемії 5 786 пацієнтів, за останню добу – 113.