В Україні за добу - 5 469 випадків коронавірусу

В Україні за добу - 5 469 випадків коронавірусу

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Укрінформ
В Україні станом на  20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Протягом доби зафіксовано 113 нових летальних випадків. Одужали – 3 044 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 5 786 смертей від COVID-19. Одужали – 129 533 людини.

Найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено у Києві – 462, Харківській області – 446, Житомирській – 376, Львівській – 289, Дніпропетровській 285, Одеській – 264, Донецькій – 256, Львівській – 289, Тернопільській – 235.

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Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 4 766 випадків коронавірусу.

Фото: Андрій Скакодуб

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