В Україні за добу - 5 469 випадків коронавірусу

В Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ. Протягом доби зафіксовано 113 нових летальних випадків. Одужали – 3 044 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 5 786 смертей від COVID-19. Одужали – 129 533 людини. Найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено у Києві – 462, Харківській області – 446, Житомирській – 376, Львівській – 289, Дніпропетровській 285, Одеській – 264, Донецькій – 256, Львівській – 289, Тернопільській – 235. Читайте також: У світі виявили понад 40,6 мільйона випадків COVID-19 Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 4 766 випадків коронавірусу. Фото: Андрій Скакодуб