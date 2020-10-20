У світі виявили понад 40,6 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок вівторка, 20 жовтня, зафіксовано 40,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, при цьому більш як 30,4 мільйона людей вже подолали хворобу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі зареєстровано 40 648 536 випадків коронавірусу, зокрема 1 122 992 летальних, одужали 30 353 355 осіб.

За нову добу було зафіксовано 13 236 випадків коронавірусу, з них 8 227 у Бельгії й 3 699 у Мексиці.

Також сьогодні від ускладнень у світі померло 234 людини.

Читайте також: Єврокомісія запускає єдину платформу сповіщення про ризики коронавірусу

У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу у світі - 8 456 653, в Індії - 7 594 736, у Бразилії - 5 251 127.