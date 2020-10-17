Українські двигуни можуть з'явитися на турецькій військовій техніці - ОП

Під час робочого візиту Президента Володимира Зеленського до Туреччини делегація Міністерства оборони України відвідала низку турецьких підприємств оборонної промисловості, зокрема виробничу базу компанії Baykar Savunma, що виготовляє безпілотні авіаційні системи.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Під час візитів на підприємства було обговорено перспективні двосторонні проєкти між Україною та Туреччиною в галузі оборонної промисловості, зокрема можливості встановлення двигунів українського виробництва на турецькі системи озброєння та військову техніку», – ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський розпочав 16 жовтня офіційний візит до Туреччини.