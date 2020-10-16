Україна має спільне з Туреччиною бачення щодо безпеки на Чорному морі - Зеленський

Україна і Туреччина мають спільне бачення подальшої співпраці у сфері оборони та безпеки, зокрема на Чорному морі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом брифінгу в Стамбулі 16 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо спільну точку зору щодо подальшої співпраці у сфері безпеки та оборони, зокрема, безпеки на Чорному морі та реалізації євроатлантичного курсу України", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він зазначив, що сьогодні було підписано рамкову військову угоду між урядами України та Туреччини, а також меморандум між міністерствами оборони обох країн. За словами Президента, це відкриває нові можливості для військового та військово-технічного співробітництва України та Туреччини.

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"Саме співпраця у сфері оборонної промисловості є визначальною для розвитку нашого стратегічного партнерства, і я дуже радий, що сьогодні ми зробили його ще міцнішим", - акцентував Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом в Туреччині. Зустріч президентів України та Туреччини віч-на-віч тривала понад годину. За внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.