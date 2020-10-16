Кордон із Польщею: в ОП сказали, що може змінитися після зустрічі Зеленського й Дуди

Україна прагне якнайшвидше завершити роботу над укладенням угоди з Польщею про спільний прикордонний контроль.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю Укрінформу.

“Прагнемо якнайшвидше завершити роботу над укладенням угоди про спільний прикордонний контроль. Упродовж декількох років Україна очікувала від Польщі проєкт нової угоди. Сподіваюся, що результати зустрічі президентів у Києві нададуть необхідного імпульсу для вирішення цього питання”, - сказав він.

На думку заступника керівника ОП, це сприятиме розв’язанню проблеми черг на нашому кордоні, а також полегшенню процедури його перетину для наших громадян.

Жовква підкреслив, що розвиток прикордонної інфраструктури та збільшення пунктів пропуску між Україною та Польщею є нагальним завданням.

Так, він нагадав, що нині на державному кордоні з Польщею існують 8 автомобільних пунктів пропуску, й додав для прикладу, що перед вступом Польщі до Євросоюзу в 2004 році на польсько-німецькому кордоні, який є співставним за протяжністю з українсько-польським кордоном, функціонувало 48 пунктів.

Крім того, за його словами, лише в 4-х з існуючих 8-ми пунктів пропуску між Україною та Польщею запроваджено спільний прикордонний і митний контроль, та, враховуючи карантинні обмеження, реально не функціонує жоден спільний пункт пропуску.

“Таку ситуацію плануємо виправляти спільно з нашими польськими партнерами. Працюємо з метою збільшення як автомобільних, так і залізничних та пішохідних пунктів”, - проінформував заступник керівника ОП.

Він підкреслив, що у планах наразі відкриття нового пункту «Нежанковичі-Мальховіце».

Жовква зазначив, що цей проєкт є в процесі реалізації польською стороною, а Україна також зацікавлена у створенні пунктів пропуску «Лубня-Волосате» та «Адамчуки-Збереже».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Республіки Польща 11-13 жовтня перебував з офіційним візитом в Україні, відвідав Київ та Одесу.