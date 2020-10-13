Україна та Польща мають зробити перетин кордону комфортнішим – Зеленський

Україна та Польща мають розвивати інфраструктуру спільного кордону та поліпшувати якість його перетину як для окремих громадян, так і для перевізників.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на українсько-польському економічному форумі в Одесі, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб лінія кордону не розділяла наші дружні країни, а навпаки – об’єднувала наші держави. Слід розвивати інфраструктуру спільного кордону, збільшувати його пропускну здатність і разом ефективно протидіяти контрабанді», – сказав він.

Президент переконаний, що і українці, й поляки повинні мати комфортні умови для взаємних поїздок, зокрема, за його словами, залізничне сполучення має з'єднувати дедалі більше українських і польських міст.

Водночас він нагадав, що сьогодні на українсько-польському кордоні діє вісім автомобільних пунктів пропуску, але їх недостатньо.

«Ми тісно працюємо з нашими партнерами, щоб збільшити і кількість нових пунктів пропуску, і пропускну спроможність пунктів, що вже існують», – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, триває робота над покращенням стану під’їзних доріг до пунктів пропуску з українського боку.

«Це наше домашнє завдання. Нові можливості тут відкриває реалізація договору між нашими урядами щодо кредиту у 100 мільйонів євро на умовах пов’язаної допомоги», – зауважив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Польщі Анджеєм Дудою перебувають в Одесі, де взяли участь в українсько-польському економічному форумі.