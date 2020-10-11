Кулеба про Донбас: Дипломатичне вирішення є абсолютним пріоритетом для України

У ситуації з російською агресією для України абсолютним пріоритетом є дипломатичне вирішення, але при цьому потрібно готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian, передає кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на питання про готовність України до військового сценарію в разі провалу політичного процесу, міністр зазначив: «Коли у вас є такий сусід, як Росія, потрібно бути готовим до будь-якого сценарію. Ви знаєте, що це не ми напали на Росію. Це Росія напала на Україну. Але дипломатичне вирішення ситуації залишається абсолютним пріоритетом для України, і ми шукаємо способи переконатися, що знайдемо рішення в цих рамках».

Він також підкреслив, що в інтересах України і всієї Європи, щоб санкції проти РФ тривали до тих пір, поки Москва не виконає свої зобов'язання згідно з Мінським угодами.

При цьому глава МЗС України назвав Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі «важливим інструментом», здатним виконувати свої завдання, але зазначив, що «кожен результат і крок вперед вимагає великих зусиль».

«Тристороння контактна група - це тягар, який ми повинні нести, поки він не приведе нас до миру ... Це важка робота ... Працювати в Тристоронньої контактній групі завжди непросто», - сказав міністр.

За його словами, головне досягнення ТКГ за останній час - це прийняття умов для всеосяжного припинення вогню, «яке тривало шість тижнів поспіль, коли не було вбито або поранено в бою жодного солдата».

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з 27 липня по домовленості Тристоронньої контактної групи встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Зокрема, домовленостями передбачено заборону на наступальні і розвідувальні дії, заборону на застосування вогню, включаючи снайперського, і застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.