Кравчук каже, що кандидатур замість Фокіна у ТКГ наразі немає

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що для призначення йому першого заступника спершу визначать чіткі завдання на цій посаді.

Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

«Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести. Не просто, що вона скаже: «Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях. Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини», – наголосив Кравчук.

Він додав, що наразі кандидатур немає.

«Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки», – додав Кравчук щодо важливості підбору гідної кандидатури.

Як відомо, раніше цю посаду обіймав Вітольд Фокін.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Президент Володимир Зеленський вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі та увільнив його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.

Фокін 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, що не вбачає "жодного підтвердження" війни між Росією й Україною, назвав Росію "контрагентом", а також знову заявив про необхідність оголосити загальну амністію на Донбасі.

Фокін був призначений першим заступником голови української делегації в ТКГ 18 серпня цього року.