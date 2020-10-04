Україна має план мирного врегулювання ситуації на Донбасі — Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має план мирного врегулювання ситуації на Донбасі й фінальним етапом цього плану є місцеві вибори.

В ефірі Україна 24 він повідомив, що план вже "лежить на столі" й очікує "відповіді від наших візаві".

За його словами, фінальним етапом даного плану є проведення на деокупованих територіях місцевих виборів за українським законодавством.

"Одне з великих досягнень за цей рік — те, що ні в кого серед наших міжнародних партнерів не виникає питань про українську позицію. І сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. Цей план має в кінці те, чого так чекає український народ, і чого, я сподіваюся, чекають жителі Донбасу, чекають наші військові та їхні родини... Тому сьогодні нам вдалося виставити таким чином атмосферу в переговорному процесі, як у Мінську, так і в "Нормандському форматі", коли ні в кого не виникає в цьому сумнівів, залишилося тільки отримати відповіді від наших візаві", - розповів чиновник.

За його словами, план можна доопрацювати, але "інша сторона" повинна визначитися, чи згодна вона на мирне врегулювання.

"Сьогодні ось він, український план, щось там можна уточнити. Якщо ви "за" - вперед. Його можна чітко окреслити в термінах й закінчити цю війну. Якщо ви (кажете) "ні" - скажіть голосно про це всім, що ви не хочете припинення війни в Україні. Звісно, фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів на підставі українського закону й Копенгагенської конвенції. Відповідно, при підготовці до цих виборів є певний термін, протягом якого необхідно підготувати (вибори): демілітаризувати, забезпечити режим безпеки на непідконтрольних територіях", - зазначив Єрмак.

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Глава ОП додав, що Україна повинна повернути свою територію, забрати контроль над держкордоном і тоді, вже на демілітаризованій зоні, на Донбасі відбудуться демократичні вибори.