Єрмак пояснив, навіщо Фокіна запрошували до Тристоронньої контактної групи

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що рішення про призначення експрем'єра Вітольда Фокіна першим заступником голови Тристоронньої контактної групи ухвалювалося колективно.

Про це Єрмак заявив у інтерв'ю "Україна 24".

За його словами, рішення щодо запрошення колишнього прем'єра України Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи ухвалювалося з огляду на його політичний досвід.

"Рішення про запрошення Фокіна в ТКГ було колективним. Ухвалювалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем'єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову у тому, щоб стати прем'єр-міністром в СРСР", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що якби Фокін робив провокативні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували до ТКГ.

"Я хотів би, щоб було чітке розуміння, трохи сказати про те, що ТКГ — це консультаційний майданчик. Це не представництво держави. Відповідно, ніякі рішення, які приймає ТКГ, не несуть ніяких політичних зобов'язань для держави Україна... Але сталася ситуація, коли слова й заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийняте рішення — виключити Фокіна з ТКГ", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо: 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі.

Фото: ОП