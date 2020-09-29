Єрмак: Фокін має піти з ТКГ у Мінську

Заступник керівника української делегації на перемовинах у Мінську щодо Донбасу Вітольд Фокін має піти з посади.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

"Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ", - написав Єрмак, коментуючи сьогоднішні слова Фокіна, що той не має доказів агресії Росії щодо України.

Він нагадав офіційну позицію України.

"Пункт 1. Так, у нас триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції".

"Пункт 2. Ми наполягаємо на повній деокупації і поверненні усіх наших територій, що тільки і може означати відновлення справжнього миру".

29 вересня Вітольд Фокін під час засідання комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування заявив, що не бачив доказів війни Росії проти України.

Раніше комітет Верховної Ради вирішив ініціювати ухвалення постанови, в якій закликати Президента Володимира Зеленського припинити перебування Вітольда Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

Як повідомляв Укрінформ, Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і збережеться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив і за оголошення загальної амністії.