Єрмак закликав представників ТКГ збиратися щотижня

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час наради з питань роботи Тристоронньої контактної групи, яка 26 вересня пройшла на КПВВ "Майорське" за участю президента Володимира Зеленського, закликав представників ТКГ збиратися частіше.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи попри наближення зими почати працювати кожного тижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - заявив Єрмак.

Пресслужба Президента зазначила, що керівник ОП виступив з такою пропозицією з метою прискорення переговорного процесу.

Також, на думку Єрмака, було б непогано, якби більше українських політиків відвідувало лінію розмежування та спілкувалося з військовиками й мешканцями Донбасу.

Нагадаємо: представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив про блокування роботи в ТКГ на декількох напрямках через позицію Росії.

До цього представник ОРДЛО в ТКГ Денис Казанський повідомив, що бойовики в Тристоронній контактній групі ставлять українській стороні ультиматум – хочуть обміняти полонених на певні рішення Верховної Ради.