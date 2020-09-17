Росія заблокувала роботу в ТКГ на кількох напрямках – Цимбалюк

Робота у Тристоронній контактній групі наразі заблокована на кількох напрямках через позицію Росії.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Робота Тристоронньої контактної групи, як видається, заблокована на багатьох напрямках", - заявив Цимбалюк.

Він вказав на те, що Росія вже понад два місяці відмовляється обговорювати політичні аспекти врегулювання конфлікту, включаючи завдання, визначені лідерами "Нормандської четвірки" під час саміту 9 грудня 2019 року.

Очільник місії України при ОБСЄ зазначив, що пропозиції української сторони, які стосуються, зокрема, змін до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, імплементації так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, амністії тощо "просто ігноруються". З огляду на це Політична робоча група ТКГ не може працювати за своїм порядком денним, а усі зусилля та заклики модератора від ОБСЄ П’єра Мореля щодо відновлення нормальної діяльності Групи зазнають прямих перешкод. "Це просто неприпустимо", - наголосив український дипломат.

Цимбалюк також повідомив, що у безпековій та гуманітарній сферах також спостерігаються "цілеспрямовані зусилля російської сторони перешкодити та відкласти імплементацію узгоджених раніше домовленостей в рамках ТКГ"

Зокрема, український дипломат нагадав про домовленості щодо оновленого плану дій з розмінування у 19 узгоджених районах, що має чіткий гуманітарний характер, розведення сил та засобів у 4 додаткових районах, а також взаємний обмін списками ідентифікованими військовополоненими та іншими затриманими.

"Ми розглядаємо розмінування та розведення військ і засобів у найближчий час як особливо важливі пріоритети – якщо ці заходи не будуть вжиті до настання зимової погоди, то можливість буде втрачена на досить довгий період. Що стосується обміну списками, то російська сторона вже багато разів пропустила визначений на 10 липня дедлайн, заявляючи, що вона не бажає виконувати свою частину домовленості, посилаючись на суто політичні, я б сказав, політизовані, причини", - зазначив Цимбалюк.

Він наголосив, що Україна належним чином виконувала і продовжує виконувати свою частину Мінських домовленостей, а також інші зобов'язання, взяті на себе в рамках Мінського та Нормандського форматів.