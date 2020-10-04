Єрмак переконаний, що члени монобільшості на 100% довіряють Зеленському

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що фракція «Слуги народу» у Верховній Раді зберігає свою цілісність, а різні позиції депутатів під час голосувань свідчать про демократію та розвиток партії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми не були б демократичною державою, якби сьогодні з усіх питань всі голосували. Це ж не Комуністична партія СРСР. Але якщо ви подивитеся на найпринциповіші питання, то я вважаю, що сьогодні партія зберігає свою монолітність», – сказав Єрмак в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, людей у «Слузі народу» об’єднує те, що ця політична сила прийшла в парламент тому, що Президентом став Зеленський.

«Для цієї партії, для кожного її члена людиною-лідером є Президент Зеленський. Вони й надалі на 100% довіряють цій людині. Це найголовніше. І він сьогодні є тією людиною і тим лідером, навколо якого існує монолітність цієї партії», – зауважив Єрмак.

«Є одна людина, якій повірила українська спільнота і якій повірили ці люди, які зібралися в партію «Слуга народу», що сформувала монобільшість», – додав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що депутати, які потім стали складовою монобільшості, вперше в українській історії були обрані на цілковито демократичних виборах і без будь-яких фінансових зобов’язань. Він додав, що в український парламент прийшли зовсім нові люди, більшість з яких були професіоналами у своїй сфері.

«Це зовсім інша генерація українських політиків. Вважаю, що в більшості з них є дуже добрі шанси для того, щоб стати дійсно професійними політиками нової генерації», – сказав він.

Щодо різних заяв окремих депутатів, які позначаються на рівні рейтингів партії та Президента, Єрмак зауважив: більшість нинішніх парламентаріїв ніколи не були у великій політиці й не завжди розуміють, що кожне сказане ними слово буде під пильною увагою. Тому сьогодні керівники фракції та партії ведуть роботу щодо комунікації.

«Ми працюємо не заради цифр і рейтингів. Найголовніше – це результат твоєї роботи. Давайте подивимося на те, що вони зробили. А за рік вони зробили дуже багато. За рік саме ці депутати проголосували багато історичних законів, які вивчатимуться в історії нашої країни. Саме ці депутати сьогодні працюють над великим пакетом прогресивних законів, які, на мою думку, просунуть нашу країну дуже далеко вперед», – заявив керівник Офісу глави держави.

Як повідомлялося, за даними КВУ, з початку 2020 року у депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Верховної Ради. Так, якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів «Слуги народу», то, зокрема, за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220 депутатів.